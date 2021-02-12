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ПОЛИТИКА

Стефанишина назвала ключевые договоренности по итогам Совета ассоциации с ЕС

Украина и Евросоюз провели консультации по пересмотру параметров зоны свободной торговли. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Ключевыми договоренностями по итогам Совета ассоциации с ЕС она назвала также энергетику, "зеленый" курс и цифровую сферу.

Шмыгаль и Стефанишина приняли участие в заседании Совета ассоциации Украина ЕС
Шмыгаль и Стефанишина приняли участие в заседании Совета ассоциации Украина – ЕС
Фото: / Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина и ЕС 11 февраля в Брюсселе на заседании Совета ассоциации Украина – ЕС приняли совместное заявление, в котором подтвердили приверженность курсу на укрепление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала ключевые договоренности по итогам Совета ассоциации: энергетика, либерализация торговли, "зеленый" курс, цифровая сфера.

В совместном заявлении стороны подтвердили приверженность курсу на укрепление политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Евросоюз подтвердил готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию по вакцинации от коронавируса.

"Как мы и планировали, мы официально начинаем всесторонний обзор достижения целей соглашения, результаты которого должны быть представлены на саммите Украина – ЕС в 2021 году. Также начинаем консультации по пересмотру параметров зоны свободной торговли", – отметила Стефанишина.

По информации пресс-службы КМУ, Совет ассоциации приветствовал стремление Украины привести свою политику и законодательство в соответствие с Европейским зеленым курсом.

"Украина будет участвовать в процессах формирования и имплементации "зеленого" курса, а сферами общего интереса являются энергоэффективность, водород, трансформация угольных регионов, промышленные альянсы и развитие климатической архитектуры. Экономика европейского континента изменится, поэтому мы будем объединять усилия с ЕС для взаимовыгодного сотрудничества", – заявила вице-премьер.

Совет ассоциации отметил стремление Украины приблизить свое законодательство к законодательству ЕС в сфере цифровой экономики, приветствовал прогресс в выполнении положений соглашения по телекоммуникациям и подчеркнул необходимость дальнейших усилий в этой области, в частности обеспечение независимости регулятора телекоммуникаций.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов. Докладчиком по Украине выступил Галер.

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Теги: Украина, Европарламент, Брюссель, вакцинация, Евросоюз, вице-премьер, заседание, вакцина, Ольга Стефанишина
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