Украина и ЕС начали консультации о дальнейшей либерализации торговли

Украина продолжает внедрение системных реформ, направленных на углубление экономической интеграции с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По информации Шмыгаля (слева), переговоры в Брюсселе позволят увеличить объем квот, которые предусматривает соглашение Украины с ЕС Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис 10 февраля в Брюсселе начали консультации по дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Либерализация торговли предусмотрена ст. 29 Соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет об ускорении отмены ввозной пошлины в торговле между Украиной и Евросоюзом, отметили в пресс-службе.

"Несмотря на всю сложность вызовов, которые стоят перед нами, мы продолжаем внедрение системных реформ в Украине, направленных на углубление экономической интеграции с Европейским союзом", – сказал Шмыгаль.

По его словам, ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров Украины, поэтому правительство настроено укреплять сотрудничество с Европой.

Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и сближению экономик. Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы ждем пересмотра либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации через пять лет после вступления в силу, что ожидается уже в этом году", – сказал Домбровскис.

По информации Шмыгаля, переговоры в Брюсселе позволят увеличить объем квот, которые предусматривает соглашение Украины с ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.