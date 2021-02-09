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Глава Евросовета посетит Украину

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что передал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.

Шмыгаль (слева) встретился с Мишелем (справа) 8 февраля в Брюсселе
Шмыгаль (слева) встретился с Мишелем (справа) 8 февраля в Брюсселе
Фото: kmu.gov.ua

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен посетить Украину. Об этом он 9 февраля сообщил на своей странице в Twitter по результатам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе (Бельгия).

"Выразил [Шмыгалю] твердую поддержку восстановления Украины, реформ и борьбы с коррупцией. ЕС един и тверд в своей позиции относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. С нетерпением жду возможности вскоре посетить Украину", – заявил Мишель.

В пресс-службе Кабинета Министров рассказали, что сегодня Шмыгаль передал Мишелю приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину, и отметили, что это стало "очередным свидетельством надежной поддержки страны со стороны ЕС".

По словам премьер-министра, Украина рассчитывает на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса "всеобъемлющего обзора достижения целей" Соглашения об ассоциации с ЕС. Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС, отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что начало диалога по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС является одним из первоочередных приоритетов.

"Это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонней торговли, а также усилит секторальные положения соглашения", – считает он.

Глава правительства подчеркнул важность начала диалога по "зеленой" трансформации Украины и согласования украинской политики с европейским "зеленым" курсом.

Шмыгаль также поблагодарил Мишеля и ЕС за поддержку целей создания Крымской платформы.

"Мы ожидаем, что Евросоюз активно включится в учредительный саммит платформы, который запланирован на август 2021 года в Киеве", – добавил он.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Теги: Украина, коррупция, Бельгия, Брюссель, Европа, суверенитет, премьер-министр, Шарль Мишель
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