Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
Новости

“Мишель Шмыгаль“, "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

Пользователи соцсетей отреагировали на совместное появление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметив их сходство – политики имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, а их образы дополняли очки.

Шмыгаль и Мишель встретились 9 февраля
Шмыгаль и Мишель встретились 9 февраля
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля разместил на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На фото политики  запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль предпочел более официальный стиль, выбрав для встречи белую рубашку и красный галстук.

Образы Шмыгаля и Мишеля, которые имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, дополняли очки.

Во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/264443785122832

"В масках не отличишь", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Главное – не перепутать", – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.

"А где тут Шарль?" – интересуются фолловеры Шмыгаля.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян разместил на своей странице видео, на котором Шмыгаль с Мишелем запечатлены во время протокольной фотосессии на фоне флагов.

"Брат 2. Мишель Шмыгаль", – подписал он ролик.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10158401992233439/

"Они сами ржут с этого", – написали в комментариях к видео подписчики Омеляна.

"Шмыгаля клонировали", – комментируют ролик фолловеры.

"Как перестать ржать?" – интересуется журналист Виталий Глагола.

Политики не прокомментировали внешнее сходство друг с другом. При этом Шмыгаль в  публикации в Facebook назвал Мишеля человеком, который близок ему по духу.

Теги: Украина, политика, Владимир Омелян, Евросоюз, прикол, приколы, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Елена КРАВЧЕНКО
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
“Мишель Шмыгаль“, "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
“Мишель Шмыгаль“, "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS