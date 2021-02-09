“Мишель Шмыгаль“, "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

Пользователи соцсетей отреагировали на совместное появление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля, отметив их сходство – политики имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, а их образы дополняли очки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля разместил на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На фото политики запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль предпочел более официальный стиль, выбрав для встречи белую рубашку и красный галстук.

Образы Шмыгаля и Мишеля, которые имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, дополняли очки.

Во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.

"В масках не отличишь", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Главное – не перепутать", – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.

"А где тут Шарль?" – интересуются фолловеры Шмыгаля.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян разместил на своей странице видео, на котором Шмыгаль с Мишелем запечатлены во время протокольной фотосессии на фоне флагов.

"Брат 2. Мишель Шмыгаль", – подписал он ролик.

"Они сами ржут с этого", – написали в комментариях к видео подписчики Омеляна.

"Шмыгаля клонировали", – комментируют ролик фолловеры.

"Как перестать ржать?" – интересуется журналист Виталий Глагола.

Политики не прокомментировали внешнее сходство друг с другом. При этом Шмыгаль в публикации в Facebook назвал Мишеля человеком, который близок ему по духу.