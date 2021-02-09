“Мишель Шмыгаль“, "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля разместил на своей странице в Facebook совместные снимки с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
На фото политики запечатлены в деловых костюмах. При этом Мишель надел пиджак на черный гольф, а Шмыгаль предпочел более официальный стиль, выбрав для встречи белую рубашку и красный галстук.
Образы Шмыгаля и Мишеля, которые имеют похожие прически и примерно одинаковый рост и телосложение, дополняли очки.
Во время встречи Мишель и Шмыгаль были в защитных масках, сняв их на время фотосессии.
"В масках не отличишь", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
"Главное – не перепутать", – прокомментировали внешнее сходство политиков подписчики.
"А где тут Шарль?" – интересуются фолловеры Шмыгаля.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян разместил на своей странице видео, на котором Шмыгаль с Мишелем запечатлены во время протокольной фотосессии на фоне флагов.
"Брат 2. Мишель Шмыгаль", – подписал он ролик.
"Они сами ржут с этого", – написали в комментариях к видео подписчики Омеляна.
"Шмыгаля клонировали", – комментируют ролик фолловеры.
"Как перестать ржать?" – интересуется журналист Виталий Глагола.
Политики не прокомментировали внешнее сходство друг с другом. При этом Шмыгаль в публикации в Facebook назвал Мишеля человеком, который близок ему по духу.