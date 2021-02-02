ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шмыгаль не пришел на встречу с главами фракций по тарифам – Железняк

Глава фракции партии "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не пришел на совещание в парламенте.

Совещание без Шмыгаля продлилось шесть минут
Совещание без Шмыгаля продлилось шесть минут
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 февраля не явился на совещание у предстедателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которое было посвящено тарифами. Об этом глава фракции "Голос"  Ярослав Железняк написал в Telegram.

"Самое быстрое совещание у спикера. За шесть минут. Премьер-министр не пришел на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли", – отметил Железняк.

Правительство Украины 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа – 6,99 грн за 1 м³ – следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской и Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Теги: тарифы, парламент, премьер-министр, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, спикер, встреча, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS