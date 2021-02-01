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ПОЛИТИКА

Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

НАК "Нафтогаз України" в октябре прошлого года предлагал украинцам заключить годовой контракт на покупку газа по цене 4,7 грн за м³. Правительство Украины в октябре могло принять решение, чтобы эта цена не увеличивалась, считает лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

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Кабмин установил предельную цену на газ в размере 6,99 грн за м&sup3;
Кабмин установил предельную цену на газ в размере 6,99 грн за м³
Фото: depositphotos.com

Сформированная на сегодняшний день цена на газ для потребителей в Украине является мегааферой, поскольку его купили значительно дешевле, сказал бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 1 февраля.

"Цена на газ сегодня  это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за 3–4 грн, а людям продают по 6,99 грн плюс доставка, то есть по 8,5–9 грн. В октябре "Нафтогаз України" предложил всем украинцам заключить контракт на год по 4,7 грн. У меня вопрос: если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся через два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего. А почему вы в октябре не приняли решение, чтобы цена газа не превышала, скажем, 4,7? Вы же предлагали это всем. Что же вы делаете?" – спросил он.

По мнению Гройсмана, правительство должно было повлиять на повышение цены на газ.

"Как это премьер пропустил, что люди были вынуждены перекрывать дороги, потому что они чувствуют несправедливость? Вы же туда назначены, чтобы заботиться о принятии эффективных решений. Я больше удовольствия получаю, когда люди больше зарабатывают и меньше тратят. А вы что, наоборот?" – отметил экс-премьер.

Проблема, по словам Гройсмана, есть и в выплате субсидий за коммунальные услуги.

"Когда в октябре назначили субсидии, их рассчитывали, исходя из цены на газ 4,7 тыс. грн за 1 тыс. м³, то есть люди сегодня платят больше, а перерасчет им будут делать потом. Кстати, мы же монетизировали субсидии, и люди были этим довольны. То есть это говорит о том, что они не знают, что делают. Или знают и делают специально", – уточнил политик.

Правительство Украины 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа – 6,99 грн за 1 м³ – следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской и Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Теги: газ, энергетика, Владимир Гройсман, НАК Нафтогаз, тарифы, субсидии, цена на газ
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