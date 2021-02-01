Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

НАК "Нафтогаз України" в октябре прошлого года предлагал украинцам заключить годовой контракт на покупку газа по цене 4,7 грн за м³. Правительство Украины в октябре могло принять решение, чтобы эта цена не увеличивалась, считает лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Сформированная на сегодняшний день цена на газ для потребителей в Украине является мегааферой, поскольку его купили значительно дешевле, сказал бывший премьер-министр Украины и лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 1 февраля.

"Цена на газ сегодня – это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за 3–4 грн, а людям продают по 6,99 грн плюс доставка, то есть по 8,5–9 грн. В октябре "Нафтогаз України" предложил всем украинцам заключить контракт на год по 4,7 грн. У меня вопрос: если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся через два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего. А почему вы в октябре не приняли решение, чтобы цена газа не превышала, скажем, 4,7? Вы же предлагали это всем. Что же вы делаете?" – спросил он.

По мнению Гройсмана, правительство должно было повлиять на повышение цены на газ.

"Как это премьер пропустил, что люди были вынуждены перекрывать дороги, потому что они чувствуют несправедливость? Вы же туда назначены, чтобы заботиться о принятии эффективных решений. Я больше удовольствия получаю, когда люди больше зарабатывают и меньше тратят. А вы что, наоборот?" – отметил экс-премьер.

Проблема, по словам Гройсмана, есть и в выплате субсидий за коммунальные услуги.

"Когда в октябре назначили субсидии, их рассчитывали, исходя из цены на газ 4,7 тыс. грн за 1 тыс. м³, то есть люди сегодня платят больше, а перерасчет им будут делать потом. Кстати, мы же монетизировали субсидии, и люди были этим довольны. То есть это говорит о том, что они не знают, что делают. Или знают и делают специально", – уточнил политик.