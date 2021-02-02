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Смешко: Что же вы делаете космические оклады в "Нафтогазі", который, получается, как ОПГ под крышей государства?

Высокие тарифы на газ для украинцев могут стать причиной нового Майдана, заявил экс-глава СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Смешко: У нас своего газа внутреннего где-то 19 млрд м&sup3;
Смешко: У нас своего газа внутреннего где-то 19 млрд м³
Фото: Київоблгаз / Facebook

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сравнил компанию "Нафтогаз України" с преступной группировкой.

Речь об этом зашла при обсуждении стоимости газа для населения.

"Наполнить бюджет решили. За чей счет? Кого еще хотят они ограбить? Притом, что у нас своего газа внутреннего где-то 19 млрд м³. У нас хватает. Что же вы эту монополию не разбиваете? Что же вы там делаете космические оклады в этом "Нафтогазі", который просто, получается, как организованная преступная группировка под крышей государства?" – заявил Смешко.

По словам политика, компания "забирает недра, которые принадлежат народу, она взвинчивает сумасшедшие цены и играет, жонглирует словами: "Это какой-то хаб, от хаба считаем транспортировку...".

"Это же просто ограбление народа. И если этот народ не выдержит... Начались вот сейчас блокировки дорог. Ну, не могут люди эти тарифы нести. Не могут. И вот они своими действиями ведут к следующему Майдану. Но этот Майдан будет последний. Война у нас. Не дай бог", – считает экс-глава СБУ.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В 2020 году "Нафтогаз" впервые за пять лет показал убытки. Накануне возник скандал, связанный с выплатами топ-менеджерам компании. В частности, в марте 2019 года глава "Нафтогазу" Андрей Коболев говорил, что его зарплата – "более семи цифр до запятой". В январе 2020 года компания отказалась сообщать "Українським новинам" размер зарплаты Коболева, отметив, что это конфиденциальная информация.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет и на время карантина в связи с распространением коронавируса ограничила госслужащим зарплату. Согласно закону, до конца карантина зарплата чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников Нацбанка не должна превышать 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года, то есть 47 тыс. грн. После этого наблюдательный совет НАК поручил правлению компании ограничить заработную плату правления и вознаграждение членам набсовета.

Правительство Украины 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа – 6,99 грн за 1 м³ – следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа (позже их тоже ограничили).

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской и Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: газ, протесты, энергетика, Майдан, Игорь Смешко, НАК Нафтогаз, цены, тарифы, монополия, Алеся Бацман, население
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