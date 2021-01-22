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Смешко: Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко 19 января выступил на онлайн-конференции с руководством австрийского представительства Панъевропейского союза, рыцарями и дамами со всей Европы ордена Святого Георгия Дома Габсбургов-Лотарингенов. Смешко прочитал лекцию "Запад, Россия и Украинский кризис. Какая геополитическая ситуация и какое будущее?", говорил о Нобелевской премии мира для Украины, членстве страны в НАТО и многом другом. Издание "ГОРДОН" приводит главные тезисы выступления.

Смешко: Украина внесла наибольший вклад в сохранение мира и в мировое ядерное разоружение
Смешко: Украина внесла наибольший вклад в сохранение мира и в мировое ядерное разоружение
Фото: sylaichest.org
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

19 января в Австрии и Украине в онлайн-формате прошла онлайн-конференция, на которой выступил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко. Ее модерировали бывший генеральный директор представительства компании Siemens в Украине, рыцарь ордена Святого Георгия Корнелиус Граниг и прокуратор ордена, барон Винценц фон Штимпфель-Абеле; участниками конференции стали рыцари и дамы со всей Европы ордена Святого Георгия Дома Габсбургов-Лотарингенов, в котором по линии Лотарингенов присутствует кровь королевы Франции Анны Киевской, дочери князя киевского Ярослава Мудрого. Присутствовал президент Панъевропейского союза и великий магистр ордена Святого Георгия – внук последнего императора Австро-Венгрии Карл фон Габсбург-Лотарингский.

Лекция Смешко "Запад, Россия и Украинский кризис. Какая геополитическая ситуация и какое будущее?" длилась час. Он приветствовал участников конференции на немецком, саму лекцию читал на английском, также на английском отвечал на вопросы. Последний раз с подобной темой Смешко выступал на форуме YES в сентябре 2014 года, вместе с бывшим верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО и кандидатом в президенты США от Демократической партии, генералом Уэсли Кларком, сообщила изданию "ГОРДОН" пресс-служба партии "Сила и честь", которую возглавляет Смешко. 

Нобелевская премия мира для Украины

Смешко в ходе лекции говорил о значимости решения Киева отказаться от ядерного арсенала для безопасности западного мира. 

"Будущее Европы напрямую зависит от будущего Украины. Об этом впервые заявил в стенах британского парламента еще в 1935 году Ланселот Лоутон. А в наши дни Украина уже вошла в историю человечества как страна – основательница ООН и как единственная страна мира, которая добровольно лишилась третьего ядерного арсенала в мире и внесла таким образом наибольший вклад в сохранение мира и в мировое ядерное разоружение. Заслуживающий, кстати, на номинацию ее в качестве страны – возможного лауреата Нобелевской премии мира", – заявил Смешко. 

Смешко (первый справа) на Ялтинской конференции в Киеве, 2019 год. Фото: sylaichest.org
Смешко (первый справа) на Ялтинской конференции в Киеве, 2019 год. Фото: sylaichest.org

Политик подчеркнул, что Украина сделала для безопасности Запада больше других европейских стран. 

"Не будучи ни разу в течение короткого времени собственного независимого существования страной-агрессором или колониальной державой, Украина уже внесла в безопасность Запада вклад больше, чем какая-либо другая европейская страна. Но до сих пор она так и не получила никакой реальной безопасности компенсации за свой исторический вклад", – отметил он. 

Смешко обратил внимание присутствующих на основные исторические этапы формирования Украины как европейского государства. Он отметил, что в 1917–1922 годах на Дальнем Востоке существовала Украинская народная республика Зеленый Клин. 

"Основная наша проблема – это то, что вторая ядерная держава мира – Россия – не признает нашу независимость де-факто и не может смириться с тем, что лучшая часть их империи отделилась от Москвы", – сказал экс-глава СБУ. Он отметил, что именно Украина сделала огромный исторический вклад в развитие современной русской культуры и именно из Киева на современные российские земли пришли христианство и основная часть европейской составляющей их культуры и государственности". 

Зонтик 5-й статьи договора НАТО

Смешко говорил также о перспективах членства Украины в Североатлантическом альянсе. "Было бы хорошо, если бы зонтик 5-й статьи Евроатлантического договора гарантировал нашу безопасность в реалиях непровозглашенной войны против нас со стороны России", – отметил он. 

В этой статье идет речь о том, что принцип коллективной обороны занимает центральное место в договоре НАТО. Его суть: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса. 

Вена, 21 апреля 2018 года. Фото: sylaichest.org
Вена, 21 апреля 2018 года. Смешко (первый слева) во время посвящения в рыцари ордена Святого Георга Дома Габсбургов-Лотарингенов. Фото: sylaichest.org

"Однако политические реалии таковы, что иметь желание и иметь возможности – это разные вещи. Мы можем мечтать о чем угодно, но мы не имеем объективных возможностей и соответствующих наработанных политико-дипломатических связей, чтобы этого достичь сегодня. В то время, когда Россия имеет возможности активно блокировать этот процесс через ряд европейских стран – участниц НАТО", – подчеркнул экс-глава СБУ. 

Он считает, что западные страны не имеют общей стратегии, касающейся Украины. 

"Возможный путь прекращения войны в центре Европы, деоккупация украинских территорий, восстановление разрушенной оккупацией Крыма системы международного права, а также предотвращение окончательного разрушения Договора о нераспространении ядерного оружия – это новое комплексное решение вопросов безопасности в евроатлантическом пространстве путем разработки новой совместной стратегии Запада в отношении Украины и России", – сказал Смешко. 

Вена, 21 апреля 2018 года. Смешко (первый слева) во время посвящения в рыцари Ордена Святого Георга Дома Габсбургов-Лотрингенов. Фото: sylaichest.org
Вена, 21 апреля 2018 года. Смешко (первый слева) во время посвящения в рыцари ордена Святого Георга Дома Габсбургов-Лотарингенов. Фото: sylaichest.org

"Элементами этой новой конструкции могут быть снятие вопроса о членстве Украины в НАТО в обмен на дополнение Будапештского меморандума реально действующим механизмом обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности ее границ и недопустимость применения против нее любой силы: военной, экономической, политико-дипломатической или информационно подрывной. Одновременно – предоставление Украине статуса основного стратегического партнера США вне НАТО и принятие ее полноправным членом Европейского союза. А также включение Украины как одного из базовых элементов в будущую Балто-Черноморско-Адриатическую конфедерацию демократических стран Европы и определение ее как связующего моста между Западом и Россией – для постепенной и эволюционной реализации концепции генерала де Голля о создании евроатлантического пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока", – добавил он. 

Справка "ГОРДОН":

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, объясняли в МИД Украины. В Кремле считают, что РФ соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Теги: Украина, НАТО, Австрия, Игорь Смешко, Будапештский меморандум, война в Украине, война на Донбассе, Карл Габсбург-Лотарингский, Сила и честь
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