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Зеленский почтил память погибших на Донбассе военных. Фоторепортаж

Сегодня 12.13
Президент Украины Владимир Зеленский 20 января участвовал в церемонии почтения памяти украинских военных, погибших в этот день в боях на Донбассе, сообщил Офис президента Украины. Церемония прошла у Министерства обороны Украины. На нее пришли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Теги: Донбасс, военные, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, Андрей Таран, война в Украине, Руслан Хомчак, война на Донбассе, суверенитет, погибшие, Офис президента Украины, Андрей Ермак, церемония
 

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