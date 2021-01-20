Зеленский почтил память погибших на Донбассе военных. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский 20 января участвовал в церемонии почтения памяти украинских военных, погибших в этот день в боях на Донбассе, сообщил Офис президента Украины
. Церемония прошла у Министерства обороны Украины. На нее пришли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.