Зеленский почтил память погибших на Донбассе военных. Фоторепортаж

12 ноября, 2020 11.48

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Витренко напомнил, что попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии.