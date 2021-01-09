Пионтковский о штурме Капитолия: Напомнило Донбасс и Казахстан

Среди тех, кто в Вашингтоне штурмовал Капитолий, большинство являются "законченными фриками", считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Произошедший 6 января штурм Капитолия в Вашингтоне напоминает события на Донбассе и в Казахстане. Такое мнение российский политолог Андрей Пионтковский выразил 9 января в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что большинство задержанных полицией были "приехавшие энтузиасты из провинции".

"Это законченные фрики. Кстати, все это напоминало мне стилистически штурмы [зданий] Службы безопасности [Украины] и милиции на Донбассе понаехавшими из глубин России всякими "моторолами" – такая же публика. И еще напомнило Кыргызстан. В Кыргызстане, когда каждые три года очередной бунт, там всегда традиция – обязательно сесть в кресло президента и положить ноги на стол", – сказал Пионтковский.

Он выразил сомнение, что за штурмом Капитолия стоят российские спецслужбы, но не исключил этого.

"Не они играли решающую роль. Этот сценарий создал [президент США Дональд] Трамп, он созывал своих сторонников в течение недели со всей страны", – объяснил политолог.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.