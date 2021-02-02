Смешко: Мы беднейшая страна в Европе. Сначала сделайте коммерческую зарплату и пенсию, а потом коммерческую цену на газ

В Украине цены на газ нужно делать коммерческими только после того, как гражданам будут платить соответствующие зарплаты и пенсии. Об этом бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Мы беднейшая страна в Европе. Все разговоры о том, что коммерческая цена... Так вы сделайте коммерческую заработную плату и коммерческую пенсию", – сказал он.
Политик напомнил, что в стране существует Антимонопольный комитет.
"И антимонопольное законодательство, тарифы, которые сейчас... Как можно, если мы закачивали газ весь год уже с ПДВ: за куб, по-моему, где-то 3,6 грн... Закачали за 3,6, объявили в августе, что где-то будем продавать по 4,7. А монополист – "Нафтогаз". Что такое, кстати, "Нафтогаз"? Это офис, в котором есть печать и устав "Нафтогазу". А под ним три дочки: "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Укрнафта". Причем он полностью управляет ими, то есть монопольно зажал их", – отметил Смешко, отметив высокие цены на газ.
Он подчеркнул, что, согласно Конституции, все недра принадлежат народу Украины, поэтому газ и нефть – "это достояние народа Украины, а не правительства".
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Правительство Украины 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа – 6,99 грн за 1 м³ – следует ждать в марте.
Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа (позже их тоже ограничили).
Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской и Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.
Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.