ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Смешко: Мы беднейшая страна в Европе. Сначала сделайте коммерческую зарплату и пенсию, а потом коммерческую цену на газ

Обсуждая цены на газ в Украине, экс-глава СБУ Игорь Смешко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман подчеркнул, что недра принадлежат народу, а не правительству.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Смешко напомнил о существовании Антимонопольного комитета Украины
Смешко напомнил о существовании Антимонопольного комитета Украины
Фото: sylaichest.org

В Украине цены на газ нужно делать коммерческими только после того, как гражданам будут платить соответствующие зарплаты и пенсии. Об этом бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мы беднейшая страна в Европе. Все разговоры о том, что коммерческая цена... Так вы сделайте коммерческую заработную плату и коммерческую пенсию", – сказал он.

Политик напомнил, что в стране существует Антимонопольный комитет.

"И антимонопольное законодательство, тарифы, которые сейчас... Как можно, если мы закачивали газ весь год уже с ПДВ: за куб, по-моему, где-то 3,6 грн... Закачали за 3,6, объявили в августе, что где-то будем продавать по 4,7. А монополист – "Нафтогаз". Что такое, кстати, "Нафтогаз"? Это офис, в котором есть печать и устав "Нафтогазу". А под ним три дочки: "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Укрнафта". Причем он полностью управляет ими, то есть монопольно зажал их", – отметил Смешко, отметив высокие цены на газ.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, все недра принадлежат народу Украины, поэтому газ и нефть – "это достояние народа Украины, а не правительства".

Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Правительство Украины 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа – 6,99 грн за 1 м³ – следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа (позже их тоже ограничили).

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в ПрикарпатьеПолтавскойХарьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской и Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.

Протесты не прекратились после решения Кабмина установить госрегулирование цен на газ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: газ, зарплата, энергетика, правительство, Игорь Смешко, пенсии, НАК Нафтогаз, цены, Укрнафта, тарифы, Укртрансгаз, Антимонопольный комитет, Укргазвидобування, монополия, Алеся Бацман, антимонопольное законодательство, госрегулирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Роналду в постели снялся с младшими детьми и женой
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Фоззи заявил, что "добрые люди" украли с колясок его детей колеса и подстаканники
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS