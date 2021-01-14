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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Коррупция друзей Зеленского, Ермак, досрочные выборы президента, Байден, вагнеровцы. Интервью Бацман со Смешко. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с бывшим главой Службы безопасности Украины, экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Игорем Смешко. Во время интервью он говорил о коррупции в Украине, в частности, в окружении президента Владимира Зеленского, о руководителе его офиса Андрее Ермаке, о необходимости проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов, о том, предлагал ли Зеленский войти в его команду, о приходе Джо Байдена к власти в США, возвращении Украине ядерного статуса, а также о расследовании международной группы Bellingcat по поводу спецоперации по вагнеровцам, которую готовила Украина, и о том, как Украине вернуть Крым.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

Смешко родился в 1955 году в городе Христиновка Черкасской области.

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Сергея Кирова (специальность – военный инженер по радиотехнике), а в 1982-м – адъюнктуру при этом училище (это аналог аспирантуры в гражданских вузах), защитил кандидатскую диссертацию и был назначен старшим преподавателем училища. В 1988 году поступил в докторантуру Военной академии противовоздушной обороны в Киеве, а в 35 лет защитил докторскую диссертацию, став самым молодым в Советском Союзе доктором технических наук по военной кибернетике. В 2000-х Смешко окончил Национальную академию обороны Украины (специальность – государственное военное управление) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – правоведение). 

В 19921995 годах Смешко был военным атташе при посольстве Украины в США. Затем в течение трех лет возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). В 2020 году Смешко баллотировался в мэры Киева.

Смешко знает английский, немецкий и французский языки. 

Теги: Россия, СБУ, Крым, коррупция, ядерное оружие, Джо Байден, Игорь Смешко, разведка, аннексия, Алеся Бацман, Минобороны, Владимир Зеленский, Вагнер, выборы президента США 2020, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины
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