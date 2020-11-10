Дело не в Будапештском меморандуме, а в том, что с начала агрессии РФ его подписанты не получали от Украины официальных обращений о помощи

"Запоминаются не обиды от врагов, а молчание друзей".

Несколько дней назад в Украине появилось достаточно резонансное интервью посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен (Anka Feldhusen) агентству "Интерфакс-Украина", в котором она среди прочего отметила, что: "Будапештский меморандум – это политическая декларация и не более, это не международный договор". Глава дипломатического представительства Германии в Украине также добавила, что данный документ – "это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно".

Не дождавшись официальной реакции нашего МИД на отрицание того, что Украина в 1994 году получила соответствующие гарантии от США, Великобритании и России де-юре, по всем нормам международного права, считаю целесообразным отреагировать на этот опрометчивый комментарий. Тем более, что его сделал официальный представитель страны – члена многостороннего нормандского формата, в рамках которого происходят дипломатические переговоры по вооруженной агрессии на востоке Украины.

Общеизвестно, что практически все документы в области международного публичного права можно считать политическими декларациями. Ведь в них провозглашаются и декларируются намерения государств выполнять взятые на себя соответствующие юридические обязательства. Достаточно прочитать преамбулу к любому международному договору, чтобы убедиться в этом. Что касается того, что декларация, подписанная уполномоченными представителями государств, вроде бы не является обязательной к исполнению, то в этом контексте следует помнить основополагающий принцип международного права: "Pacta sunt servanda". Который означает, что каждый действующий договор (а договор – это международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от его конкретного наименования) является обязательным для его участников и должен добросовестно ими выполняться. Об этом прямо указано в статье 26 Венской конвенции "О праве международных договоров" от 1969 года.

В частности, таким документом является и известная "Хартия об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора" от 1997 года. В пункте 16 которой прямо говорится: "НАТО приветствует и поддерживает тот факт, что Украина получила гарантии безопасности от всех пяти ядерных государств – участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как безъядерное государство – участник ДНЯО, и напоминает об обязательствах, взятых США, Великобританией вместе с Россией, а также Францией в одностороннем порядке, которые в 1994 году в Будапеште приняли историческое решение предоставить гарантии безопасности Украине как безъядерному государству – участнику ДНЯО".

Впрочем, если принять во внимание тезисы уважаемой госпожи Фельдгузен, именно этот пункт Хартии вроде бы является декларативным, то есть необязательным к его выполнению, а другие вроде бы остаются обязательными. Но международное публичное право обычно придерживается концепции о том, что международные договоры составляют единое логическое целое, части которого согласованы между собой вместе с преамбулой, заключительной и другими составляющими его частями.

Как известно, в декабре 1994 года наше государство подписало "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия", ставший известным как Будапештский меморандум. Согласно данному документу, Украина обязалась ликвидировать все свое ядерное оружие на ее территории в обмен на официальные обязательства со стороны России, Великобритании и США, что они будут уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от экономического давления и окажут помощь нашему государству, если оно станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии.

То есть Будапештский меморандум с 1994 года является безусловно должным и действующим международным договором, обязательным к исполнению всеми его сторонами. Он, несомненно, должен оставаться важным инструментом не только нашей дипломатии, но и всех ответственных стран мира. Тех стран, которые действительно заботятся о мире и безопасности в мире, стремятся остановить гонку ядерных вооружений и распространение их на планете.

Более того, подписав и в полной мере выполнив положения данного важного международного договора со своей стороны, Украина сделала более чем весомый вклад в обеспечение безопасности всего мира, Европы и, в частности, и Германии, полномочный представитель которой вряд ли может не знать об этом.

Конечно, наше государство имеет все основания требовать безусловного выполнения Будапештского меморандума всеми его подписантами, а также, как указано выше, и уважения к нему со стороны стран – членов НАТО, одной из которых является ФРГ. Президент другой страны НАТО – Польши – Дуда, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 26 сентября 2018 года, заявил: "Для того, чтобы международное сообщество уважало, очень важно придерживаться обязательств и обязанностей, которые мы взяли на себя. С грустью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе – Центральной и Восточной Европе. Только в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение".

Также следует отметить, что ставя под сомнение международный статус Будапештского меморандума 1994 года, Германия, словами своего представителя в Украине, посылает очень противоречивый сигнал международному сообществу, которое на фоне мирового гонки вооружений пока проявляет значительную обеспокоенность признаками возможного ослабления режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Попутно можно добавить, что упомянутый выше Будапештский меморандум фактически составляет вместе с ДНЯО единственное политико-правовое поле и неразрывно связан с режимом ядерного нераспространения. Иными словами, сегодня нельзя выполнять ДНЯО и одновременно не выполнять Будапештский меморандум.

Неуважение к нему – это фактический приговор для ДНЯО. Так и хочется спросить всех тех, кто не замечает масштабность исторического события, по доброй воле сделанного Украиной: а ядерные боеголовки на украинском ракетах были настоящими, господа, или они были бумажными? А как же с одним из фундаментальных принципов европейского права: "Каждый, кто оказал услугу, имеет законное право на ее компенсацию"? Или этот принцип работает только на западе континента, а на востоке Европы он уже не работает?

Довольно странно после Второй мировой войны осознавать, что еще могут существовать подобные двойные стандарты, особенно среди европейских народов. Фактом мировой истории навсегда останется не бумага, а именно физическое событие – беспрецедентная по масштабу реальная ликвидация Украиной третьего мирового арсенала ядерного оружия. Кстати, на основании международного документа, который де-юре был оформлен в полном соответствии с Венской конвенцией "О праве международных договоров". Те, кто отрицает это, должны одновременно брать на себя прямую ответственность за захоронение и ДНЯО. И пусть попробуют после этого поощрить в дальнейшем Северную Корею и Иран прекратить их ядерные программы и избавиться от ядерного оружия.

Очевидно, что официальный Киев должен поставить соответствующие вопросы перед Берлином и среди прочего требовать разъяснения, а может, и дезавуирования указанных высказываний главы дипломатического представительства Германии в Украине. Напомнив, что нормы международной Конвенции, регулирующей правоотношения между субъектами международного права (государствами), и нормы Устава ООН не являются темой для дискуссий или свободных толкований.

Межгосударственный договор о фундаментальных принципах международных правоотношений, как суверенитет, территориальная независимость, нерушимость государственных границ, гарантируются Уставом ООН и всей системой конвенций международного гуманитарного права. Поэтому они все вместе обычно не упоминаются в тексте каждого отдельного договора, которым засвидетельствованы такие гарантии одному из подписантов договора. Все эксперты по международному праву знают, что согласно Венской конвенции "О праве международных договоров", подобное правовое регулирование действует автоматически.

В то же время действующая политическая власть Украины уже давно должна понять, что по общему принципу международного права по защите государственного суверенитета инициатива обращения к сторонам подписантов договоров безопасности в случае их нарушения одной из сторон возложена на ту сторону, права которой являются нарушенными. В случае отсутствия с начала агрессии России против Украины с 2014 года соответствующих официальных обращений правительства Украины к сторонам подписантов Будапештского меморандума нечего и думать, что они сами проявят подобную инициативу.

Именно из-за отсутствия официальных инициатив со стороны правительства Украины системно действовать в рамках договора ее безопасности союзники – гаранты Украины чувствуют себя более комфортно, не предоставляя Украине более действенной помощи, а не потому, что Будапештский меморандум вроде бы является "ничтожным договором". Это одна из причин, почему Украину загнали в так называемый минский формат дипломатических переговоров. Который является де-факто лишь форматом для нашей возможной капитуляции. Политические силы Украины и отдельные политические деятели, которые позволили и продолжают позволять это делать, рано или поздно будут вынуждены нести за это ответственность перед украинским народом.

Главное же – мы должны всегда помнить: спасение Украины является делом в первую очередь самой Украины. У Украины нет бескорыстных друзей не только на Востоке, но и на Западе. Кроме ее собственных и высоко развитых экономики, армии, дипломатии, науки, а также адекватной внешней и внутренней информационной политики.

Источник: "Украинская правда"



Опубликовано с личного разрешения автора