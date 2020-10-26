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Смешко: Я очень плохо сплю. Сумма моих знаний обо всех политиках и бизнесменах превышает допустимую для нормальной психики

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко с 1991 года по 2005-й был в руководстве разведывательных органов Украины. Большая часть знаний, приобретенных в эти годы, не подлежит разглашению. Об этом Смешко рассказал в интервью основателю интернет-здания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Смешко: Закон "О государственной тайне" запрещает многие вещи называть своими именами
Смешко: Закон "О государственной тайне" запрещает многие вещи называть своими именами
Фото: Всеукраїнська громадська організація "Сила і Честь" / Facebook

Бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что потерял веру в украинскую политическую элиту.

Он подчеркнул, что большая часть знаний об украинских политиках и бизнесменах, была приобретена за годы службы и имеет гриф секретности.

"И закон "О государственной тайне" запрещает многие вещи называть своими именами. Поверьте, я очень плохо сплю. Потому что ну так произошло: с 1991 года по 2005-й я был в руководстве разведывательных органов Украины, а потом еще на последней должности почти полтора года возглавлял главный контрразведывательный орган нашей страны. И конечно, сумма моих знаний обо всех политиках, всех бизнесменах, всех финансовых группах превышает, поверьте, допустимую для нормальной психики. Видя, как потом некоторые люди перевоплощаются... Народ ведь имеет короткую память. Кроме того, наша четвертая сила информационная... Потому что ведь есть исполнительная власть, законодательная, судебная, но и есть четвертая, негосударственная, сила – средства массовой информации. Вы видели, у нас много журналистов-расследователей, которые аналитически проходят с 1991 года и цепочку по некоторым нашим проводят?" – отметил Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

Смешко  лидер партии "Сила и честь", доктор технических наук, генерал-полковник, с 4 сентября 2003-го по 4 февраля 2005 года руководил СБУ. С 7 октября 2014 года – руководитель комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года, баллотировался в мэры Киева на местных выборах 2020 года.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, СБУ, Украина, Игорь Смешко, разведка
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