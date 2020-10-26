Смешко: Мы настолько усилили оборону США, как никто в мире не усиливал

Отказавшись от своего ядерного оружия, Украина существенно усилила оборону США. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"Англо-саксонское право, которое лежит в основе мира, который с нами разговаривает, – там написано: "Любая предоставленная услуга имеет право на компенсацию". Третий ядерный арсенал отдали. Оборону настолько усилили Соединенных Штатов, как никто в мире не усиливал. Десятки миллиардов долларов тратили каждый год на то, чтобы сдерживать", – отметил Смешко.

По его мнению, вынесение на всеукраинский опрос вопроса, касающегося Будапештского меморандума, было неуместным.

"И мы еще должны спрашивать. У кого? Много "пересічного" нашего народа понимает международное право, дипломатию? С кем игра в популизм? С кем?" – сказал Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам, которое было опубликовано 22 октября 2020 года, заявлял, что ему очень важно мнение украинцев по поводу Будапештского меморандума, и поэтому эта тема была вынесена на всеукраинский опрос.

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