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Смешко: У нас есть потенциал заявить партнерам по Будапештскому меморандуму: "Мы имеем право начать внутренние консультации о возвращении к ядерному статусу"

В Украине есть специалисты и технические возможности, чтобы вернуть стране ядерный статус, сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

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Смешко: Если мы сами себя не уважаем, кто нас будет уважать?
Смешко: Если мы сами себя не уважаем, кто нас будет уважать?
Фото: Всеукраїнська громадська організація «Сила і Честь»/ Facebook

У Украины есть основания, чтобы заявить партнерам по Будапештскому меморандуму о начале внутренних консультаций о возвращении к ядерному статусу. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"У нас еще есть потенциал для всего. У нас есть даже потенциал заявить нашим партнерам по Будапештскому меморандуму: "Простите, вы не выполнили свои обязательства. Мы имеем право начать внутренние консультации о возвращении к ядерному статусу". И у нас есть специалисты, и есть технические возможности для этого. Это не значит, что я призываю вернуться к ядерному статусу. Но, извините, [нужно] заставить выполнять подписанные договоры другими, заставить уважать Украину, ее народ и нацию. Если мы сами себя не уважаем, кто нас будет уважать?" – отметил Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам, которое было опубликовано 22 октября 2020 года, заявил, что ему очень важно мнение украинцев по поводу Будапештского меморандума, и поэтому эта тема вынесена на всеукраинской опрос

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Украина, ядерное оружие, Игорь Смешко, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский
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