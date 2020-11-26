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"Нафтогаз" получил убыток в 17 млрд грн за девять месяцев

НАК "Нафтогаз України" пояснил такие результаты работы снижением цен на газ и увеличением объемов его продажи. За этот же период в 2019 году газовый регулятор показал 12,9 млрд грн прибыли, сообщили в компании.

Третий квартал 2020 года НАК "Нафтогаз України" показала убыток в 5,5 млрд грн
Третий квартал 2020 года НАК "Нафтогаз України" показала убыток в 5,5 млрд грн
Фото: EPA

НАК "Нафтогаз України" получила чистый убыток в размере 17 млрд грн за девять месяцев 2020 года, рассказали в пресс-службе регулятора 26 ноября.

За этот же период в 2019 году "Нафтогаз" показал 12,9 млрд грн прибыли. На результаты повлияло значительное снижение цены на газ и увеличение объемов его продажи, уточнили в компании.

В третьем квартале 2020 года НАК "Нафтогаз України" показала убыток на 5,5 млрд грн. За аналогичный период в 2019 году убыток составил 4,8 млрд грн.

"Нафтогаз" напомнил, что после отмены публичных специальных обязательств (ПСО) с 1 августа 2020 года украинские потребители могут менять поставщика природного газа. Но посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него.

"Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях ПСО, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года. Резерв сомнительных долгов, вероятно, снова будет иметь негативное влияние на прибыльность в следующем квартале", – констатировали в "Нафтогазі".

Прошлый год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

В январе – июне 2020 года компания получила чистый убыток 11,541 млрд грн против 24,704 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. 

"Нафтогаз" повышал цены на газ для населения с августа. Тогда ее подняли на 0,27 грн за м³, до 3,24 грн за м³, объяснив это тем, что рынок входит в сезон высоких цен перед отопительным периодом. В сентябре и октябре цена газа поднялась до 4,70 грн за м³. В ноябре и декабре компания решила поднять цену газа для бытовых потребителей еще на 34,7%, то есть до 6,33 грн за м³ с НДС без учета стоимости доставки. 

"Нафтогаз" имеет монопольный доступ к природному газу, который добывают государственные компании – "Укргазвидобування" и "Чорноморнафтогаз", это составляет более 73% всей добычи газа в Украине, отмечает Delo.ua. 5 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект №3958, который предусматривает лишение "Нафтогазу України" монопольного положения.

Теги: газ, Чорноморнафтогаз, НАК Нафтогаз, Укргазвидобування, прибыль, убытки, рынок, цена на газ
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