Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы в Украине в этом году

Накопительная пенсионная система является одним из элементов инвестиций в экономику государства, уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Накопительную пенсионную систему в Украине введут уже в этом году, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы, конечно, будем двигаться в сторону накопительной пенсионной системы. На сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя как лишающая возможности получать достойные и достаточные пенсии", – сказал глава правительства.

Шмыгаль считает накопительную пенсионную систему элементом инвестиций в экономику государства.

"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", – заявил он.

Министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что в Украине планируется функционирование двух видов пенсий – солидарной и накопительной. Если соответствующий закон примут, до определенного возраста украинцев будет действовать только накопительная пенсионная система.