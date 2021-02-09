Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы в Украине в этом году

Накопительную пенсионную систему в Украине введут уже в этом году, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 февраля на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Мы, конечно, будем двигаться в сторону накопительной пенсионной системы. На сегодняшний день солидарная пенсионная система исчерпывает себя как лишающая возможности получать достойные и достаточные пенсии", – сказал глава правительства.
Шмыгаль считает накопительную пенсионную систему элементом инвестиций в экономику государства.
"Уверен, что в этом году мы все увидим введение накопительной пенсионной системы в Украине", – заявил он.
Министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что в Украине планируется функционирование двух видов пенсий – солидарной и накопительной. Если соответствующий закон примут, до определенного возраста украинцев будет действовать только накопительная пенсионная система.
В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).
По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.
В октябре 2020 года Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в стране будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.