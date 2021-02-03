"Возможно, человек умер". В Пенсионном фонде хотят проверить пенсионеров, которые более года не снимают выплаты с банковских карт

Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко заявила, что сотрудники ведомства проведут встречи с пенсионерами, которые более года не снимали выплаты с банковских карт, для выяснения причин.

Пенсионный фонд намерен проверить пенсионеров, которые более года не снимали пенсию с банковских карт. Об этом 3 февраля в эфире телеканала "Украина 24" сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

Она рассказала, что фонд получил от банков список получателей пенсий, которые более года не обналичивали деньги.

Сотрудники Пенсионного фонда проведут встречи с пенсионерами для выяснения причин, почему люди не пользовались начисленными деньгами, рассказала Охрименко. До прохождения повторной идентификации они смогут получить выплаты через "Укрпошту".

"Возможно, человек умер, возможно, куда-то уехал, или еще какие-то обстоятельства мешали получить пенсионную выплату", – заявила она.

Охрименко уточнила, что гражданам, которые из-за проблем со здоровьем не могут прийти в отделение фонда, необходимо дистанционно уведомить ведомство об этом. После этого сотрудник фонда лично проведет идентификацию в удобном пенсионеру месте, пояснила она.

По ее словам, чтобы восстановить выплаты через банк, пенсионер должен написать заявление, тогда в следующем месяце выплата в банковском учреждении возобновится. Дата произведения выплат и номер счета пользователя после повторной идентификации останутся неизменными.

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.