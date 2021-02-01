В Украине к 2030 году пенсия первого уровня может сократиться в 1,5 раза – Хромаев

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев рассказал, что количество пенсионеров в Украине растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться.

Хромаев: На пенсии с 2030 года люди будут получать не $300, а $200 Фото: Timur Khromaev / Facebook

Размер пенсий к 2030 году сократится в 1,5 раза из-за демографического кризиса. Об этом UBR.ua рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

По его словам, в ближайшее 10 лет из-за "демографической ямы" число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд первого уровня, будет уменьшаться, а число пенсионеров – расти. Это приведет к росту нагрузки на госбюджет и, как следствие, сокращению реального размера пенсии.

"Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии, на покрытие расходов пенсионеров. А количество пенсионеров у нас растет, поэтому пенсия первого уровня будет уменьшаться", – сообщил Хромаев.

Он отметил, что сейчас коэффициент замещения составляет 30%. Соответственно гражданин, который получает зарплату в $1 тыс., при выходе на пенсию получает $300. К 2030 году этот коэффициент снизится на треть – до 20%.

"Поэтому необходимо внедрять второй уровень для того, чтобы он дал возможность добавить дополнительный ресурс для пенсионеров. На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не $300, а $200 и плюс те $200, что накопили, и всего в совокупности получается $400. Сейчас пенсия одна – $300, а будет два раза по $200", – подчеркивает Хромаев.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника первого тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн).

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.