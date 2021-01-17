Третьякова рассказала, как будет работать обязательная накопительная пенсия в Украине

К концу февраля законопроект, регулирующий накопительные пенсии, доработают и внесут в повестку дня Верховной Рады Украины для голосования в первом чтении, заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Третьякова рассказала, что система будет работать через специально созданный государственный орган Фото: Tretyakova Galina / Facebook

В Украине финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Об этом 16 января сообщила LIGA.net, ссылаясь на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов, нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой.

От уплаты ЕСВ, который для обычных работников установлен на уровне 22%, и НДС (18%) в накопительную систему будет перечисляться по 2%, рассказала Третьякова.

По ее словам, это одно из компромиссных решений, достигнутых с Министерством социальной политики с целью избежания повышения нагрузки на бизнес. Она также отметила, что комитет Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов получил от Минсоцполитики обновленный текст соответствующего законопроекта №2683-д.

Третьякова отметила, что перед формированием финального текста законопроекта профильный комитет ожидает заключения Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национального банка Украины.

Нардеп добавила, что система будет работать через специально созданный государственный орган – центральный администратор. Он будет администрировать накопительные счета украинцев. До 15 января Третьякова ожидает от главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева измененный текст, регулирующий деятельность центрального администратора.

"У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании", – рассказала Третьякова.

Она предполагает, что к концу февраля законопроект, регулирующий накопительные пенсии, доработают и внесут в повестку дня Рады для голосования в первом чтении, до окончания пятой сессии "есть шансы", что законопроект примут в целом, считает Третьякова.

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

Законопроект №2683 был подан в парламент в 2019 году, его авторами являются четыре народных депутата от "Слуги народа". Он предусматривает, что все работающие граждане Украины до достижения ими пенсионного возраста и их работодатели должны будут участвовать в системе накопительного пенсионного обеспечения на паритетных началах. Ожидается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а те – 1%. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% его зарплаты. Накопленные таким образом на индивидуальных пенсионных счетах средства будут собственностью работника, а в случае его смерти будут переданы наследникам.

Авторы законопроекта напомнили, что система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней:

первый уровень – солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования ("НВ Бизнес" отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца);

солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования ("НВ Бизнес" отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца); второй уровень – накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом №2683;

накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн.

В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.