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Третьякова: ФЛП не нужно платить единый социальный взнос, но тогда обязанность пенсионного обеспечения человек должен взять на себя

Чтобы поднять пенсии в Украине, необходимо либо увеличить налоги, либо ввести накопительную систему. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Третьякова: Повышение налогов не вариант, если мы хотим экономический рывок
Третьякова: Повышение налогов не вариант, если мы хотим экономический рывок
Фото: Галина Третьякова / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что если физлиц-предпринимателей освободят от уплаты единого социального взноса, им придется самостоятельно решать вопрос собственного пенсионного обеспечения.

"Чтобы поднимать пенсии, есть два варианта: увеличить налоги или ввести накопительную систему. Повышение налогов не вариант, если мы хотим экономический рывок. Значит, нужно оптимизировать социальные обязательства, набранные предыдущими парламентами и правительствами. И направить их на защиту тех, кто попал временно в сложные жизненные обстоятельства… Я бы сказала, что на данном этапе предпринимателям не нужно платить ЕСВ. Но при этом надо четко артикулировать, что освобождение от уплаты взноса приведет к тому, что обязанность пенсионного обеспечения человека будет лежать на нем самом. Это достаточно философское решение", – подчеркнула нардеп.

По ее словам, в таком случае, чтобы подготовиться к старости, украинским предпринимателям нужно будет инвестировать в свой бизнес и диверсифицировать доходы.

"Предприниматель свое дело передает семье и занимается им так долго, как позволяет физическая активность. Следовательно, ему придется работать, жить по средствам, откладывать деньги на будущее, инвестировать (в том числе в свой бизнес) и диверсифицировать доходы… История показывает, что успешными становятся те нации, которые встречают кризис, умея жить по средствам и накапливать. Украина сейчас в кризисном периоде с точки зрения экономики домохозяйств, ведь в этом году мы тратим на 4% больше, чем получаем (об этом говорят макроэкономические показатели). Да, сбережения придется тратить, но впереди пенсия. Всем нужно параллельно думать и об обеспечении на старости, и о страховании здоровья, а также работать так долго, как позволяют силы", – отметила Третьякова.

Третьякова: Всем нужно думать об обеспечении на старости и работать так долго, как позволяют силы. Читайте полную версию интервью

На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внедрении накопительной пенсионной системы (депутатский №2683 и правительственный №4408).

Законопроект №2683 был подан в парламент в 2019 году, его авторами являются четыре народных депутата от "Слуги народа". Он предусматривает, что все работающие граждане Украины до достижения ими пенсионного возраста и их работодатели должны будут участвовать в системе накопительного пенсионного обеспечения на паритетных началах. Ожидается, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а те – 1%. По желанию работника размер его самостоятельных взносов может быть увеличен, при этом работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% его зарплаты. Накопленные таким образом на индивидуальных пенсионных счетах средства будут собственностью работника, а в случае его смерти будут переданы наследникам.

Авторы законопроекта напомнили, что система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней:

  • первый уровень  солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на принципах солидарности и субсидирования ("НВ Бизнес" отмечает, что в этой системе назначается пенсия по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца);
  • второй уровень  накопительная система общеобязательного пенсионного обеспечения, внедрить которую предлагают законопроектом №2683;
  • третий уровень  система негосударственного пенсионного обеспечения, которая базируется на принципах добровольного участия граждан.

С января размер минимальной пенсии составляет 2,4 тыс. грн.

По данным Пенсионного фонда на конец октября, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3410,6 грн. В октябре премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

Пенсионная реформа была утверждена Верховной Радой 3 октября 2017 года, 11 октября того же года документ вступил в силу.

Теги: Украина, экономика, старость, бизнес, пенсии, реформы, пенсионеры, предприниматели, пенсионная реформа, единый социальный взнос, Галина Третьякова
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