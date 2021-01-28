В Украине маленькая экономика, потому что нет "длинных" денег. Их основной источник – пенсионные накопления. А у нас выступают против них

Можно ли обвинять пекарей за то, что они поддерживают развитие растениеводства? Ведь хорошие урожаи зерна обеспечат страну сырьем для производства муки и, наконец, хлеба для населения. Не встречал такой критики. Вроде того, что большее производство зерна повысит заработки пекарей.

Совсем другая история с пенсионными накоплениями. Звучат обвинения от различных активистов, что во внедрении второго накопительного уровня пенсионной системы (в дополнение к плохо функционирующему первому солидарному уровню) заинтересованы только финансисты.

"Нельзя вводить второй уровень, потому что инвестиционные банкиры будут иметь еще больше прибыли, а они и так не бедные!" – написал в пылу один из таких критиков.

Хочу ответить этим борцам за права бедняков. Одна из основных причин нашей бедности – очень маленькая экономика. По показателю ВВП на душу населения Украина отчаянно борется с Молдовой за последнее место в Европе. Пока проигрываем, но это не сильно радует.

А экономика маленькая в том числе и потому, что у нас нет так называемых "длинных" денег. За счет коротких (до одного года) депозитов банки не могут кредитовать ни долгосрочные проекты компаний, ни ипотеку для населения.

Во всем мире основным источником "длинных" денег являются пенсионные накопления граждан. Именно "длинные" национальные деньги запускают развитие финансового сектора, позволяют финансировать инфраструктурные проекты, не уйдут за границу во время очередного финансового кризиса.

Для работы с "длинными" деньгами нужны профессиональные финансисты и инвестиционные банкиры. А за квалификацию нужно платить. Как пекарям, так и финансистам.

Источник: Тарас Козак / Facebook



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