"На день раньше". Глава "Укрпошти" сообщил, что Пенсионный фонд оштрафовал компанию на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату

Генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский заявил, что в селах Тернопольской области выплатили пенсии на день раньше из-за переноса выходных на День Независимости Украины. В Пенсионном фонде выписали компании штраф за нарушение договора.

Пенсионный фонд оштрафовал "Укрпошту" на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату пенсий в Тернопольской области. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Пенсионный Фонд наложил на "Укрпошту" штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше из-за переноса выходных на День Независимости Украины выплатили пенсии в селах Тернопольской области", – заявил Смелянский.

По его словам, в решении сообщается, что "Укрпошта" нарушила договор.

Смелянский заявил, что компания намерена обжаловать штраф в суде.

Он также отметил, что таким образом тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, хотя минимальная зарплата выросла на 37%, и ждет решения по этому вопросу от Кабинета Министров Украины.

В Пенсионном фонде информацию пока не комментировали.