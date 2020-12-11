Кабмин решает, в какие сроки провести индексацию пенсий в 2021 году – Марченко

Модернизация пенсионной системы в Украине должна быть глобальной, подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Марченко заверил, что средства на индексацию пенсий есть Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены средства на индексацию пенсий. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Укринформу", которое вышло 11 декабря.

"Подчеркиваю, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации – с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", – сказал он.

Марченко отметил, что дотации Пенсионного фонда из госбюджета в 2021 году составят 195 млрд грн.

"Это проблема, требующая системного решения. Модернизация должна быть глобальной. Возможностей что-то "побелить", "покрасить" или "подкрутить" уже нет", – сказал он.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.