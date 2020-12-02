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Прежде чем вводить пенсионную реформу, государство должно позаботиться о гарантиях для вкладов – Федерация работодателей

Одним из ключевых недостатков предложенных вариантов пенсионной реформы в Украине является отсутствие условий для введения накопительной системы и механизмов обеспечения сохранности пенсионных накоплений в условиях инфляции, сказано в обращении Федерации работодателей Украины к представителям власти.

Если на рынке появятся недобросовестные игроки, население потеряет средства, отложенные на старость, предупредили в Федерации работодателей
Если на рынке появятся недобросовестные игроки, население потеряет средства, отложенные на старость, предупредили в Федерации работодателей
Фото: depositphotos.com

Прежде чем вводить солидарное пенсионное обеспечение, государство должно позаботиться о гарантиях пенсионных накоплений, иначе на рынке появятся недобросовестные игроки и население потеряет средства, отложенные на старость. Об этом говорится в распространенном сегодня в СМИ открытом письме Федерации работодателей и представителей профсоюзов в адрес президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Сейчас представлены два законопроекта, которыми предлагается введение в Украине очередного этапа пенсионной реформы, – №2683 и №4408, говорится в письме. Оба документа предлагают увеличение нагрузки на зарплатный фонд и размещение средств, собранных в рамках реформы, на счетах частных пенсионных фондов.

Эти проекты законов содержат существенные недостатки, считают в ФРУ. Во-первых, не предусмотрено никаких механизмов защиты пенсионных средств со стороны мошеннических действий частных пенсионных фондов. То есть в случае, когда фонд обанкротится, неизвестно, куда будут переведены счета вкладчиков и сохранится ли их размер.

"Эти, а также другие технические вопросы и несоответствия заставляют констатировать, что предложенные модели не гарантируют сохранение пенсий к периоду их выплат", – отмечается в письме.

Кроме того, появление на рынке мошеннических организаций дискредитирует пенсионную реформу в глазах украинцев навсегда, предупреждают в ФРУ.

Также непонятными остаются механизмы, которые обеспечат рост вкладов. Согласно законопроекту №2683, совокупная сумма начислений на пенсионные счета не превышает 3%. Это означает, что накопления будут обесцениваться быстрее, чем наберется внушительная сумма. Учитывая, что за год гривна обвалилась к доллару на 20%, необходимы действенные инвестиционные механизмы для приумножения средств, однако никакого механизма проекты законов не предусматривают, отметили в организации.

"Одним из ключевых недостатков является отсутствие на данном этапе условий для введения накопительной системы. В дополнение – в предложенных проектах отсутствуют механизмы обеспечения сохранности пенсионных накоплений в условиях инфляции", – подчеркивается в письме.

Таким образом, без введения указанных механизмов эти законопроекты просто лягут дополнительным бременем на плечи бизнеса, который и так страдает в условиях кризиса, и будут сдерживать рост зарплат и других социальных расходов, предупреждают в ФРУ.

Все эти пункты вызывают многочисленные предостережения и у международных партнеров Украины, в частности у МВФ, Международной организации труда, Всемирного банка и других. Экспертные организации констатируют, что необдуманно быстрое введение второго этапа пенсионной реформы нецелесообразно и страны Западной Европы, которые пошли по этому пути, были вынуждены от этой схемы отказаться, сказано в письме.

"Учитывая вышеуказанное, мы считаем, что законопроекты №2683 и №4408 требуют существенной доработки, в частности с привлечением экспертизы ведущих мировых специалистов. А пока мы обращаемся с просьбой воздержаться от их дальнейшего продвижения в Верховной Раде до устранения всех вышеперечисленных недостатков и замечаний", – сказано в письме.

Председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил изданию "Экономика", что оба законопроекта являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него.

Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов сказал "Главкому", что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.

Теги: пенсии, законопроект, ФРУ, пенсия, пенсионная реформа
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