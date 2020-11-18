"Тысячи гривен в качестве доплаты". Шмыгаль анонсировал введение накопительной пенсионной системы

В случае принятия законопроекта о накопительной пенсионной системе ей смогут воспользоваться украинцы, которым сейчас меньше 35 лет и которые работают в особо тяжелых условиях.

В Украине разработан законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы. Об этом 18 ноября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ сегодня рассматривают члены правительства, глава Кабмина выразил надежду, что законопроект примут народные депутаты.

Шмыгаль объяснил, что проект касается лиц младше 35 лет, которые работают в особо тяжелых условиях. По словам премьера, они "получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда будут выходить на пенсию".

"Это тысячи гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии. Приблизительный объем средств для такой накопительной системы будет составлять 2–3 млрд грн в год... Расчеты, проведенные до 2050 года, показывают, что от введения такой системы однозначно выиграют и работники, и работодатели, и в целом экономика Украины", – объяснил глава правительства.

В октябре Шмыгаль прогнозировал, что через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.