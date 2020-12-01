Граждане могут потерять пенсионные сбережения, если государство не гарантирует их сохранность – Олег Ляшко

В случае, если один из частных пенсионных фондов обанкротится, государство должно компенсировать пенсионные сбережения, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Олег Ляшко: Можно все это создавать исключительно при одном условии, когда государство будет гарантировать деятельность этих фондов Фото: Олег Ляшко / Facebook

Государство должно гарантировать сохранность вкладов населения в частных пенсионных фондах, иначе это может привести к массовой потере гражданами своих сбережений. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в передаче "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Политик напомнил, что согласно проекту закона №2683, государство не гарантирует сохранность вкладов населения в частных пенсионных фондах.

"Это означает, что пенсионные сбережения, то есть эти отчисления каждого из нас, под большим риском. Можно все это создавать исключительно при одном условии, когда государство будет гарантировать деятельность этих фондов. И в случае, если один из них обанкротится, тогда государство компенсирует полностью эти пенсионные сбережения, которые каждым из нас будут перечислены в эти фонды", – отметил Ляшко.

В Раде зарегистрированы два законопроекта по пенсионной реформе – №2683 и №4408.

Председатель Федерации металлургов Сергей Беленький заявил изданию "Экономика", что оба законопроекта являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него. Внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов сказал "Главкому", что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.