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Лазебная: При накопительной пенсионной системе накопления смогут передаваться по наследству

С 2021 года в Украине планируется запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и для граждан, имеющих право на льготную пенсию. Средства накопительной системы являются собственностью человека, подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.

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Накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные украинские пенсионеры, уверяют в Минсоцполитики
Накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные украинские пенсионеры, уверяют в Минсоцполитики
Фото: depositphotos.com

При введении в Украине накопительной пенсионной системы пенсионные накопления смогут передаваться по наследству, об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Средства накопительной системы являются собственностью человека. Деньги будут храниться на их персональных счетах и передаваться по наследству родственникам", – сказала Лазебная.

Министр не исключила возможность создания государственного накопительного фонда в рамках украинского законодательства.

"Не нужно новых надстроек и создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета. В то же время нужно усилить государственное регулирование. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами", – отметила Лазебная.

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы в накопительной пенсионной системе могли участвовать только украинские структуры.

С 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и граждан в возрасте до 35 лет, занятых на работе, дающей право на льготную пенсию. Таким образом, накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры, отметила Лазебная.

18 мая было начато общественное обсуждение разработанного в Минсоцполитики законопроекта о внедрении накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий работников.

Пенсионная реформа вступила в силу 11 октября 2017 года. С 2019 года должно было начаться введение второго уровня пенсионной системы (накопительного), который должен дополнить первый – традиционные солидарные пенсии. Норма предусматривает, что украинцы будут отчислять на государственный счет деньги, из которых потом получат дополнение к пенсии. Однако пока что действует только солидарная система, основанная на единых социальных взносах.

Теги: Министерство социальной политики, наследство, пенсия, пенсионная реформа, Марина Лазебная
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