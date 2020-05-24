Минсоцполитики предложило запустить накопительную пенсионную систему в Украине с 2021 года

Министерство социальной политики Украины предлагает ввести накопительную профессиональную пенсионную систему для граждан младше 35 лет, которые имеют право на льготную пенсию.

Министерство социальной политики Украины предлагает с 2021 года внедрить накопительную профессиональную пенсионную систему для отдельных категорий работников. Соответствующий законопроект ведомство опубликовало на своем сайте 18 мая для общественного обсуждения.

Участниками пенсионной системы должны стать граждане до 35 лет, имеющие право на льготное пенсионное обеспечение. По прогнозу министерства, за первые пять лет действия программы около 135 тыс. человек смогут накопить почти 16 млрд грн.

"Законопроектом предусматриваются три профессиональные пенсионные программы: программа №1 дает право на получение пенсионных выплат при достижении 50 лет (по списку №1); программа №2 дает право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет (список №2 и другие категории лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях); программа №3 дает возможность добровольно участвовать в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях, и претендовать на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет", – говорится в пояснительной записке к документу.

Общественное обсуждение проект закона продлится до 18 июня. После доработки с учетом замечаний документ должен быть утвержден Кабинетом Министров и внесен на рассмотрение Верховной Рады.