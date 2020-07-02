Экономист о пенсионном законопроекте: После банкротств более сотни коммерческих банков можем ли мы доверять свои средства непонятным структурам?

В случае принятия законопроекта об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении управлять накоплениями будут коммерческие фонды, платить обязательные дополнительные проценты от зарплаты – сами работники, а государство не будет нести ответственности за сохранность денег, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пендзин отметил, что увеличивается фискальная нагрузка и на предприятия, а гарантий, что люди получат накопленные деньги через десятки лет, нет Фото: Олег Пендзин / Facebook

Законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении предусматривает, что каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2% до 7% собственной заработной платы, заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "5 каналу" 2 июля.

Он добавил, что при этом увеличивается фискальная нагрузка и на предприятия, а гарантий, что люди получат накопленные деньги через десятки лет, нет. Пендзин отметил, что управлять накоплениями в случае принятия законопроекта будут коммерческие фонды, отчисления будут обязательными, а государство не будет нести ответственность за сохранность денег.

"Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?" – заявил экономист.

Пендзин подчеркнул, что, по прогнозам, падение ВВП Украины в этому году составит от 4% до 7% и в такой ситуации не стоит начинать реформу, так как за ней последует уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности предприятий.

Законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении зарегистрирован в парламенте 27 декабря прошлого года, 20 мая его включили в повестку дня Верховной Рады.