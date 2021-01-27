Кабмин Украины установил дату ежегодной индексации пенсий

Кабинет Министров Украины определил 1 марта датой ежегодной индексации пенсий с 2022 года. Это предусмотрено принятым 27-го января постановлением "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства", сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
По информации ведомства, также соответствующим постановлением предлагается с 2022 года:
В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника 1 тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн).
По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.