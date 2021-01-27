ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин Украины установил дату ежегодной индексации пенсий

Кабинет Министров Украины принял решение об осуществлении ежегодной индексации пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях с 2022 года.

Средний размер пенсии в Украине на 1 января составляет 3507 грн
Средний размер пенсии в Украине на 1 января составляет 3507 грн
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины определил 1 марта датой ежегодной индексации пенсий с 2022 года. Это предусмотрено принятым 27-го января постановлением "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства", сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

По информации ведомства, также соответствующим постановлением предлагается с 2022 года:

  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных на тяжелое, редкое заболевание, которым не установлена инвалидность.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц. Зарплата бюджетников рассчитывается из размера оклада работника 1 тарифного разряда (с 1 января – 2670 грн, с 1 декабря планируется повышение до 2893 грн). 

По данным Пенсионного фонда, в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 января – 3507 грн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, пенсии, законодательство, пенсионеры, пенсия, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
Кабачковый пирог с ветчиной. Рецепт от судьи шоу "МастерШеф"
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"С моей формой груди будет круто сделать там что-то". alyona alyona показала тату в интимном месте
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото
"Машина подошла. Но бывало и иначе". Анатолий Анатолич рассказал о самом удачном подарке для жены. Фото G
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS