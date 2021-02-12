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Боррель: Украине предстоит пережить важный энергетический переход

На встрече в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорили о Европейском зеленом соглашении и энергетической безопасности Украины и ЕС.

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Шмыгаль заявил о намерении комплексно реформировать энергетическую отрасль в Украине
Шмыгаль заявил о намерении комплексно реформировать энергетическую отрасль в Украине
Фото: EPA

Имплементация Европейского зеленого соглашения, к которому стремится Украина, будет иметь очень сильные и глубокие геополитические последствия, отметил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он сказал 11 февраля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Некоторые активы, которые сегодня очень ценны, в дальнейшем таковыми не будут, а другие, которые сегодня не несут ценности, будут иметь большое значение. И одна из проблем, которая влияет на наши отношения с Россией и со странами Восточного партнерства, – это поставки газа. В Украине им предстоит пережить важный энергетический переход, и мы готовы помочь Украине в этом", – сказал Боррель.

Он напомнил, что в октябре прошлого года во время саммита Украина – ЕС европейская сторона приветствовала  намерения Украины приблизить свою политику и законодательство к Европейскому зеленому соглашению.

По его словам, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провели встречи для обсуждения путей продвижения Украины к "зеленой" экономике.

В свою очередь, Шмыгаль отметил, что во время его визита в Брюссель на седьмое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский союз участники делегаций много говорили о зеленом курсе Европы и энергетической безопасности Украины и ЕС.

Он подчеркнул, что направление номер один в этой связи – это реформа в Украине энергетического сектора в целом, внедрение полноценного рынка газа и электроэнергии, развитие возобновляемых источников энергии.

"В Украине были проблемы с этим из-за разбалансирования рынка, проблемы с оплатой и возвращением долгов. Этот вопрос сегодня структурирован, и государство, и энергетический рынок поэтапно выполняют подписанные меморандумы, но есть комплексный вопрос реформирования всей отрасли", – сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что в 2023 году Украина планирует присоединиться к европейской энергетической сети. "Мы прошли полный аудит безопасности системы, остаются технические формальности", – сказал он. По словам чиновника, в течение 2022-го и 2023 года ожидается синхронизация энергосистем. 

Премьер-министр подчеркнул, что Украина продолжит реализацию законодательных инициатив, связанных с Европейским зеленым соглашением. Кроме того, будут продолжены совместные проекты в области энергоэффективности, переработки угля и борьбы с изменением климата.

Европейское зеленое соглашение (European Green Deal) – план, направленный на достижение так называемой климатической нейтральности в ЕС. Нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путем перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья планируется достичь к 2050 году. Этот программный пакет охватывает многие различные сектора, включая энергетику, строительство, биоразнообразие и транспорт.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

Теги: энергетика, электроэнергия, Франс Тиммерманс, Европейский союз, премьер-министр, альтернативная энергетика, Жозеп Боррель, Денис Шмыгаль, зеленая энергетика, энергосистема, энергия
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