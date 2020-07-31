Зеленский попросил Шмыгаля проконтролировать справедливость условий работы в энергосистеме Украины

Работу энергосистемы Украины президент Владимир Зеленский держит "под личным контролем", сообщили в Офисе президента. Глава государства попросил главу правительства Дениса Шмыгаля "системно проанализировать" ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проследить за справедливыми условиями в энергетической системе страны. Об этом 31 июля проинформировал Офис президента.

"Глава государства обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно принятия исчерпывающих мер для решения проблем функционирования рынка электрической энергии в Украине, в частности, обеспечения справедливых условий деятельности для всех субъектов хозяйствования объединенной энергетической системы Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский, в частности, "просит правительство системно проанализировать состояние выполнения закона Украины "О рынке электрической энергии" всеми участниками рынка и безотлагательно подготовить предложения по его совершенствованию".

В Офисе президента отметили, что глава государства "держит под личным контролем вопрос обеспечения устойчивой и надежной работы Объединенной энергетической системы Украины".

11 июля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" будет увеличен на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Повышение тарифа на электроэнергию более чем на 4–5 центов за кВт увеличит себестоимость продукции предприятий-экспортеров, что снизит их конкурентоспособность на мировых рынках, отметил экономист Сергей Блинов.

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий заявила, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту тарифов на воду, пишет "РБК-Украина".

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.