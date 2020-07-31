Зеленский подписал закон о господдержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия"

Государство выкупит 90% путевок детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц. Об этом сообщил Офис президента Украины.

В лагерях из-за эпидемии коронавируса отменили смены, в течение которых планировалось оздоровление 5098 детей Фото: bukovel.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №784-IX "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" относительно дополнительной господдержки на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 31 июля.

Согласно закону, государство выкупит 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии", остальные реализуют детские центры без привлечения третьих лиц.

"Государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина", – сказано в сообщении.

В пояснительной записке закона отмечено, что в связи с отменой в детских центрах трех тематических смен, в течение которых планировалось оздоровление 5098 детей, государство не купило необходимое количество путевок на общую сумму 57 866 791 грн.

"Закон позволит не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений", – подчеркнули в Офисе президента.

Закон №784-IX Верховная Рада приняла 14 июля.

С 1 августа в Украине смогут открыться детские оздоровительные лагеря, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зоне, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.