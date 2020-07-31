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Кортеж Зеленского нарушает ПДД, когда везет его домой – "Схемы"

Расследование "Схем" установило, что "номерами прикрытия" пользуется не только президент Украины Владимир Зеленский, как это предусмотрено законом, но и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, первый помощник президента Сергей Шефир.

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Перед выборами Зеленский обещал, что президентские кортежи останутся в прошлом
Перед выборами Зеленский обещал, что президентские кортежи останутся в прошлом
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

В кортеже президента Украины Владимира Зеленского около шести машин, которые нарушали правила дорожного движения, превышая допустимую скорость, пересекая двойную сплошную, осуществляя поворот в запрещенных местах и создавая опасные ситуации для других участников движения. Об этом сказано в расследовании проекта "Схемы" "Короли дорог", которое было опубликовано 30 июля на "Радіо Свобода".

Президентский кортеж нарушал правила не тогда, когда Зеленский спешил на важную рабочую встречу, а когда ехал домой или по частным делам. Несмотря на это, ни президент, ни его Офис, ни Госуправление делами не получат штрафов, потому что номерных знаков кортежа президента нет ни в одной базе, сказано в расследовании.

"Использование "номеров прикрытия" в составе мероприятий госохраны для президента и четко определенный перечень других высокопоставленных лиц предусмотрены законом. Но расследование установило, что на самом деле этой опцией пользуется значительно более широкий круг лиц, на которых мероприятия госохраны не распространяются. Например, действующий руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, первый помощник президента Сергей Шефир", – подчеркнули авторы расследования.

10 июня съемочная группа "Схем" заметила на Новообуховской трассе Киевской области кортеж президента, около 20.00 он двигался в направлении загородного дома в Иванковичах. С помощью радара журналисты зафиксировали скорость, с которой президент ехал домой – прибор показал 148 км/час. Согласно правилам дорожного движения, допустимая скорость на этом участке – 90 км/час.

Через неделю журналисты повторили наблюдение. 17 июня кортеж главы государства, двигаясь в направлении загородного дома президента, превысил разрешенную скорость на 50 км/час.

По информации "Схем", кортеж Зеленского нарушает правила дорожного движения также и в городе. 6 июля журналисты зафиксировали, что около 18.00 кортеж главы государства выехал из Офиса президента и отправился в направлении Бессарабки.

"Впоследствии журналисты заметили, как он в нарушение правил повернул в торговый центр "Арена" с полосы, по которой можно ехать только прямо, подрезая других участников дорожного движения. И заехал на паркинг. При этом другие машины из кортежа президента в нарушение правил ждали на дороге, перекрывая полосу общественного транспорта", – сказано в расследовании.

Позже "Схемы" обратили внимание, что кортеж Зеленского выехал из торгового центра, пересекая двойную сплошную линию, при этом последнее авто охраны еще не успело завершить поворот.

ВИДЕО
Видео: YouTube / Радіо Свобода

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко, – 24,45%.

Перед выборами президент обещал, что властные привилегии, например такие, как президентский кортеж, останутся в прошлом.

Теги: ПДД, Владимир Зеленский, президент, Схемы, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, кортеж, Андрей Ермак
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