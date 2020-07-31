Зеленский подписал закон о сокращении "зеленых" тарифов

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о сокращении "зеленых" тарифов будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон 810-IX о сокращении "зеленых" тарифов. Об этом 31 июля на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций – на 7,5%. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно", – отметил глава Кабмина.

По его словам, к 2030 году меморандум с производителями "зеленой" энергетики даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на €2 млрд.

Шмыгаль считает, что этот закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.

3 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №3658 в первом чтении. Ко второму чтению нардепы внесли к законопроекту более тысячи поправок.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

17 июля и в день голосования инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве Европейского энергосообщества.

21 июля Рада приняла во втором чтении законопроект №3658.