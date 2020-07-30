Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

Президент Украины Владимир Зеленский предложил признать религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашану, Хануку и Пасху западного обряда государственными.

Зеленский не сообщил, будут ли новые государственные праздники выходными Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос признания шести религиозных праздников государственными. Указ №303/2020 опубликован 30 июля на сайте главы государства.

Президент подписал указ, в котором предлагается признать религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку и Пасху западного обряда государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Правительство должно обсудить этот вопрос со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.

Будут ли эти дни выходными, из документа неясно.

Сейчас в Украине на государственном уровне отмечаются только Рождество (православное и католическое), Пасха и Троица.

18 мая сообщалось, что Зеленский намерен предоставить статус государственных религиозных праздников исламским праздникам окончания хаджа (Курбан-Байрам) и окончания поста после Рамадана (Ураза-Байрам).