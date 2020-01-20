Зеленский: Я никогда не говорю о Боге, у меня есть личное мнение по этому поводу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что верит в Бога, но говорит с ним только в "личные моменты".

Зеленский: Я никогда не говорю о религии Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что его отношение к религии изменилось с возрастом.

Он рассказал, что родился в обычной "советской еврейской семье", а в советском государстве "как таковой религии не существовало".

На вопрос, важна ли религия для него сейчас, Зеленский ответил, что у него "было одно отношение", когда он был юношей, но сейчас оно стало другим. Зеленский заявил: "Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть свое личное мнение по этому поводу".

Президент Украины добавил, что верит в Бога, но говорит с ним "только в те моменты, которые являются личными и важными".