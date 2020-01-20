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Зеленский о Голодоморе: Это не социальная или экономическая трагедия, а геноцид

В Израиле понимают, что Голодомор 1932−1933 годов был геноцидом украинского народа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: О Голодоморе было много молчания из-за политики СССР
Зеленский: О Голодоморе было много молчания из-за политики СССР
Фото: ЕРА

Для Украины Голодомор 1932−1933 годов является геноцидом, а не социальной или экономической трагедией, как кто-то пытается это представить, заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, "миллионы людей погибли", и многие страны признали Голодомор геноцидом украинского народа. Президент подчеркнул, что "Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом".

Президент Украины отметил, что "было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию". При этом Зеленский выразил уверенность, что "в будущем люди поймут, какова история Украины и каковы реальные факты".

Голодомор расценивается в Украине как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. На сайте МИД Украины сообщается, что 24 страны признали Голодомор геноцидом. Израиль не входит в этот список.

Теги: Украина, Израиль, СССР, Холокост, геноцид, Голодомор, история, Владимир Зеленский
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