Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Зеленский о разговорах с Трампом: Я делал то, что мог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет вовлечения Киева во внутреннюю политику США. Так он прокомментировал свои разговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) заявил, что не делал ничего противозаконного при разговорах с Трампом
Зеленский (на фото) заявил, что не делал ничего противозаконного при разговорах с Трампом
Фото: ЕРА

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что в разговорах с президентом США Дональдом Трампом стремился закреплять хорошие отношения Киева и Вашингтона.

Зеленский подчеркнул, что "не делал ничего противозаконного". Он добавил, что в ходе разговоров с Трампом "делал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки".

Он добавил, что продолжает вести себя, как и раньше, – старается "не допустить какого-либо вовлечения Украины или каждого украинца в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы США вовлекали Украину "в какое-либо дело, связанное с их внутренней политикой".

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, американский президент просил украинского расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию.

В Палате представителей Конгресса США начали расследование в рамках процедуры импичмента.

Демократы 10 декабря 2019 года представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. Дело об импичменте Трампу уже передали в Сенат.

Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей
Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil стали полуфиналистами Национального отбора на "Евровидение 2020"
Khayat, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil стали полуфиналистами Национального отбора на "Евровидение 2020"
Полякова и ее 14-летняя дочь показали фигуры в купальниках
Полякова и ее 14-летняя дочь показали фигуры в купальниках
  "Обычная любовь". Вышел трейлер фильма с Нисоном и Мэнвилл. Видео
  "Обычная любовь". Вышел трейлер фильма с Нисоном и Мэнвилл. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS