Зеленский о разговорах с Трампом: Я делал то, что мог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет вовлечения Киева во внутреннюю политику США. Так он прокомментировал свои разговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленский (на фото) заявил, что не делал ничего противозаконного при разговорах с Трампом Фото: ЕРА

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января, что в разговорах с президентом США Дональдом Трампом стремился закреплять хорошие отношения Киева и Вашингтона.

Зеленский подчеркнул, что "не делал ничего противозаконного". Он добавил, что в ходе разговоров с Трампом "делал то, что мог как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки".

Он добавил, что продолжает вести себя, как и раньше, – старается "не допустить какого-либо вовлечения Украины или каждого украинца в политическую ситуацию в Соединенных Штатах".

Зеленский отметил, что не хочет, чтобы США вовлекали Украину "в какое-либо дело, связанное с их внутренней политикой".

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, американский президент просил украинского расследовать дело в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию.

В Палате представителей Конгресса США начали расследование в рамках процедуры импичмента.

Демократы 10 декабря 2019 года представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент. Дело об импичменте Трампу уже передали в Сенат.