Интеграция украинской энергосистемы в европейскую состоится в 2023 году – Шмыгаль

Украина находится на водоразделе между регулируемой и рыночной энергетикой, это касается рынка электрической энергии и газового рынка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: В 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины ставит целью увеличение собственной добычи газа, это является приоритетом в рамках национальной безопасности страны. Об этом 4 февраля на заседании круглого стола, посвященном развитию энергетического сектора, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Украина сейчас находится на водоразделе между регулируемой и рыночной энергетикой. Это касается и рынка электрической энергии и газового рынка. Но наше правительство точно будет двигаться в сторону формирования полноценных рыночных отношений. Это наш путь в Европейский союз, внедрение справедливых тарифов и прозрачных правил игры в энергетике", – заявил премьер-министр.

Еще одной приоритетной задачей Шмыгаль назвал интеграцию энергетического сектора страны с европейской энергосистемой. Речь идет об интеграции объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E, которая должна состояться в 2023 году, отметили в КМУ.

"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС. Кроме того, в нашем сотрудничестве с европейскими партнерами приоритетным направлением остается внедрение "Зеленого курса". Это основа украинской экологической политики и забота о будущем нашей страны", – сказал глава правительства.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.