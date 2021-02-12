В мире сделали более 159 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация от коронавируса стартовала в 76 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.

В Украине вакцинацию пока не начинали Фото: EPA

В мире по состоянию на 12 февраля сделали более 159 млн прививок от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 76 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 48 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Страны ЕС – 19,4 млн доз;

Великобритания – 14 млн доз;

Индия – 7 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (68,02), Сейшельские острова (50,06), Объединенные Арабские Эмираты (44,58), Великобритания (21,01) и Бахрейн (14,80).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 12 февраля коронавирус в мире подтвердили у 107,8 млн человек, жертвами инфекции стало 2 млн 368 тыс. человек, выздоровело 60,3 млн пациентов.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.