За сутки в Украине подтвердили более 4,7 тыс. случаев COVID-19

В Украине от коронавируса за сутки умерло 116 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время эпидемии в Украине провели более 6,5 млн ПЦР-тестов Фото: EPA

За прошлые сутки в Украине подтвердили 4773 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 12 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 212 медиков и 326 детей.

Умерло за сутки 116 человек, выздоровело – 7211, госпитализированы – 2 тыс.

За все время эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 262 867 человек, 24 174 заболевших умерли, 1 106 155 – выздоровели.

11 февраля в стране провели 40 899 тестирований на коронавирус, в частности 25 835 – методом ПЦР, 15 064 – методом ИФА. За все время эпидемии в Украине провели более 6,5 млн ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях", – написал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.