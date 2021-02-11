Комаровский: Я бы спросил Зеленского: "Вова, а что ты делаешь так? Давайте оценивать"

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что если бы с ним связался президент Украины Владимир Зеленский, он предложил бы ему по пунктам оценить эффективность действий главы государства.

"Я бы спросил: "Вова, а что ты делаешь так? Давайте оценивать. Первое: ты стал президентом. Раз. Как оценить вообще работу президента можно? Как? Людей в Украине стало больше? Эмиграция прекратилась? Жизнь бюджетников хоть на каком-то этапе стала лучше? Кто-то стал лучше зарабатывать, защита простого человека улучшилась, да? В прокуратуре, в судах, в больнице, в полиции стало меньше коррупции и стало кому-то проще жить? Те грани общественной жизни, по которым делится вся страна: вот все эти религии, там, языки и все остальное – стало что-то лучше? Что изменилось в лучшую сторону? Коррупции стало меньше?" – отметил Комаровский.

По его мнению, неудачи Зеленского на посту главы государства нельзя списывать на пандемию коронавируса.

"Несмотря на коронавирус, мы же нашли деньги финансировать патриотические эти… А финансировать [больницу кардиохирурга, гендиректора Института сердца Бориса] Тодурова – не нашли. Что, я не прав? По-моему, прав. Это логично? Логично. Ну, и дальше: изменилась как-то информационная политика? С какой страной у нас улучшились отношения? Еще раз говорю: я задам конкретный вопрос: "Скажите, пожалуйста: ты назначил губернатора в Харьковскую область – ты когда его снимал, не надо было извиниться перед страной и перед 5 млн жителей области? "Извините, что я вам назначил не того – я сейчас назначу лучше". А? Хорошо, город Харьков. 80% населения этого города выбрали тебя как президента (Зеленского во втором туре президентских выборов поддержало почти 87% избирателей в Харьковской области. – "ГОРДОН"). То есть они тебе доверили. И 80 примерно процентов жителей этого же города выбрали мэром [Геннадия] Кернеса (Кернес получил 60,34% голосов на местных выборах 2020 года. – "ГОРДОН"). Хороший он, плохой – неважно. Одни и те же люди выбрали тебя и его. Он умер... Город достоин был того, чтобы президент обратился к жителям города по этому поводу? Мне кажется, да", – подчеркнул Комаровский.

Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять. Читайте полную версию интервью

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

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