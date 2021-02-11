Зеленский с послами G7 прибыли на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом 11 февраля сообщает сайт главы государства.

Вместе с президентом на восток Украины отправились послы стран G7.

Зеленский намерен ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с украинскими военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

Сегодня боевики открыли огонь со стороны оккупированной Горловки Донецкой области. Снайпер оккупантов убил украинского военнослужащего.