На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного

Состояние здоровья раненного в районе населенного пункта Пески украинского военнослужащего удовлетворительное, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

На Донбассе 10 февраля снайпер боевиков ранил украинского военного. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Российские оккупанты открыли прицельный снайперский огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Раненого военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья бойца удовлетворительное.

Украинские военные открыли по боевикам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. Столько же погибших, по подсчетам журналистов, в феврале.