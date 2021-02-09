Тука: Реальное обострение на Донбассе – впереди

Президент РФ Владимир Путин воспринимает как личное атаки на украинского нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, и это отражается на ситуации на Донбассе, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Россия будет обострять ситуацию на Донбассе в связи с украинскими санкциями в отношении соратника народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, являющегося кумом главы Кремля Владимира Путина, – Тараса Козака.

Такое мнение бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 9 февраля.

"Обострение началось не вчера. Оно плавно идет уже почти полторы недели. Увеличилось количество обстрелов, чаще стал применяться крупный калибр... Что касается подвязки к санкциям против каналов Медведчука. В тот же день, когда их ввели, я выложил в соцсетях свое мнение. Спросил:готовы ли мы к обострению на Донбассе? Дело в том, что во взаимоотношениях Медведчука и Путина есть одна особенность. Путин воспринимает все атаки на Медведчука не как политику, а как личное. Так что, думаю, реальное обострение – впереди", – сказал он.

Политик отметил, что с политической точки зрения "обеими руками" поддерживает действия власти, которые прекратили деятельность близких к Медведчуку телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Но с 2017-го последовательно выступаю за то, чтобы закрыть не каналы, а запретить политическую деятельность партий, которые поддерживают РФ", – считает Тука.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале февраля 2021 года участились случаи ранения украинских военнослужащих. А 6 февраля погибли двое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему трех телеканалов. Вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и Евросоюзе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.