Обострение на Донбассе. Двое украинских военных погибли, четверо пострадали

В районе Марьинки Донецкой области трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, от полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

За прошедшие сутки, 6 февраля, на Донбассе было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В пригороде Красногоровки Донецкой области боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский военный, его доставили в больницу.

В районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики.

Вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пивденное Луганской области вооруженные формирования РФ несколько раз стреляли по украинским позициям из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили ранения, их доставили в больницу. Состояние здоровья военных удовлетворительное.

Вблизи Луганского при помощи ручного противотанкового гранатомета боевики дистанционно заминировали местность возле украинских позиций минами ПОМ-2.

С начала текущих суток, 7 февраля, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.