Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции, двое военных ранены

Обстрелы прошли в районе Торецка и Северодонецка около 13.00 6 февраля. Двум пострадавшим украинским военным оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

На Донбассе 6 февраля в результате обстрела боевикам двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе в Facebook.

Обстрелы прошли в районе Торецка и Северодонецка около 13.00 6 февраля. Пострадавшим военным оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.